Путин поддержал предложение присвоить Рязани звание «Город трудовой доблести»
Всего на присвоение звания претендуют десять российских городов.
Путин поддержал предложение присвоить Рязани звание «Город трудовой доблести». Об этом
Отмечается, что всего в списке десять российских городов: Рязань, Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рубцовск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск.
Уточняется, что статус «Город трудовой доблести» получают населенные пункты, которые внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.