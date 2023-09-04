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В Рязани стартовал прием заявлений на карту жителя во втором банке

В понедельник, 4 сентября, в рязанском Центробанке анонсировали старт приема заявлений на получение Единой цифровой карты жителя банком ВТБ.

Управляющая ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова рассказала, что с 4 сентября рязанцы могут написать заявление на выдачу карты жителя в восьми офисах банка города. Основным преимуществом выпуска карты в этом банке является получение 10% кэшбека на все покупки и до 30% кэшбека у партнеров.

«Карта жителя — уникальный инструмент, который позволит значительно упростить рязанцам решение повседневных финансовых задач и получение социальных услуг. Мы рады, что смогли в числе первых присоединиться к реализации такого значимого регионального проекта. К концу года мы планируем выдать порядка 30 тысяч карт жителя. ВТБ уже реализует подобные проекты в других регионах страны, поэтому у нас для этого уже есть хорошая техническая база и подготовленный персонал», — подчеркнула Прокопова.

На круглом столе присутствовали также министр цифрового развития Андрей Ульянов, представитель платежной системы «Мир» Анна Лаврентьева, заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова, представители банков-эмитентов ЕЦК и оператор проекта. Они обсудили первый месяц работы, временные рамки старта выпуска карт жителей банками, организационные и технические аспекты, которые ускорят процесс подготовки к массовому запуску карт.

Андрей Ульянов отметил, что проект продолжает активно развиваться и подключать все больше новых партнеров.

«Сейчас у нас самая активная фаза, в которую подключаются новые партнеры со своими региональными привилегиями. Оператор продолжает вести работу и с другими банками, пытается привлечь их в проект. Надеемся, что в 2024 году количество банков будет увеличено. Также мы ведем срез статистики и смотрим, сколько подключается жителей к проекту и где чаще карту используют. Думаем, что еще предложить рязанцам. Будем активно развивать карту и для студентов. Мы хорошо вошли в систему, теперь важно сохранить этот темп и продолжать развивать проект», — добавил Ульянов.

На сегодняшний день к проекту ЕЦК подключились уже пять банков: «Прио-Внешторгбанк», «ВТБ», «Россельхозбанк», «Россия» и «Промсвязьбанк». Подать заявления и получить ЕЦК можно в 27 офисах банков «ВТБ» и «Прио-Внешторгбанк».