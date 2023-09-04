Новости Рязани за 4 сентября 2023 год

Сальдо: артиллерия ВСУ открыла огонь по своим солдатам

Артиллерия ВСУ открыла огонь по своим военным после того, как те пытались покинуть позиции в Херсонской области из-за отсутствия подвоза боеприпасов и еды. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Владимир Сальдо. «Два очередных украинских боевика из 123-й бригады теробороны попали в плен к нашим военным на островах. История у каждого типичная: насильно призвали, кое-как обучили в лагерях подготовки, привезли в Херсон. Офицеров в районе боевых действий они почти не видели: на Украине тем разрешено командовать на удаленке. Таким способом киевский режим создает для офицеров мотивацию гнать солдат на убой, считая их за пушечное мясо», — написал Сальдо. Он отметил, что военнопленных заставили с группой мобилизованных поехать на острова. Там их бросили без подвоза еды и боеприпасов на несколько дней. «Члены группы решили уходить с островов без приказа. Их отход выследил украинский дрон и вызвал на них огонь артиллерии. На своих. Старший группы был тяжело ранен и попросил его оставить и уходить самим. Двоим удалось выйти на наших военных и сдаться в плен», — уточнил врио губернатора.

В центре Москвы загорелись склады

В центре Москвы загорелись склады. Ролик с места происшествия опубликовали в Telegram-канале Baza. Возгорание случилось в районе Ленинградского вокзала. По предварительной информации, пламя разгорелось из-за того, что неизвестный поджег кучу мусора. В дальнейшем огонь перекинулся на пустые склады. На тушение выехали пожарный поезд и экстренные службы. Инцидент прокомментировали в столичном главке МЧС РФ, пишет РИА Новости. Загорелась крыша неэксплуатируемого здания на Комсомольской площади. К 21:59 понедельника, 4 сентября, возгорание потушили. Данных о пострадавших нет.

Путин поручил правительству принять меры по пересадке чиновников на отечественные автомобили

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству принять меры, направленные на пересадку чиновников на отечественные автомобили. Поручения опубликованы на сайте Кремля. «Правительству РФ принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей», — указано в документе. Отмечается, что в последний раз чиновникам пытались запретить пользоваться иномарками в служебных целях 26 лет назад.

Депутат Рязанской областной думы поучаствовал в работе XXVI Лагеря молодежи и студентов «Роса»

В субботу, 2 сентября, на базе детского лагеря «Сатурн» начал работу XXVI Лагерь молодежи и студентов «Роса». Лагерь является центральной региональной площадкой по развитию универсальных компетенций студенческой и работающей молодежи, необходимых для профессионального становления молодого специалиста. В этом году она собрала 150 человек. В программу включено обучение по разным направлениям, в том числе финансовой грамотности, работе с людьми, системному мышлению, социальному проектированию, художественному творчеству, запланированы творческие и спортивные мероприятия, встречи с экспертами и лидерами общественного мнения, руководителями Рязанской области. Кроме того, Лагерь во второй раз в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)" национального проекта «Образование» организует Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц в очном формате. Итоги конкурса подведут 5 сентября. Максимальный размер гранта составит один миллион рублей. В первый день работы Лагеря «Роса» с его участниками встретились депутат Рязанской областной думы Сергей Пупков, первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова. Диалог состоялся в рамках программы «ГосСтарт». Этот профориентационный проект Росмолодежи, который рассчитан на молодых людей от 14 до 35 лет, интересующихся государственной и муниципальной службой. Сергей Пупков поприветствовал всех участников и пожелал интересных и плодотворных дискуссий, обмена опытом и конструктивной работы. «Мы гордимся, что у нас в регионе талантливая молодежь. Вас ждут на производстве, школах и медицинских учреждениях, особенно в сельской местности. Для нас как депутатов областной думы очень важен ваш взгляд на существующие проблемы, ваши предложения, чтобы и дальше совершенствовать региональное законодательство. Уверен, что в лагере, помимо знаний, которые вы получаете в учебных заведениях, вы приобретете новый опыт, навыки проектной деятельности, обменяетесь лучшими практиками», — заявил депутат.

В Подмосковье обнаружили обгоревший труп пропавшего подростка

В Подмосковье обнаружили обгоревший труп пропавшего подростка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Тело мальчика нашли в лесопарке в Мытищах. По предварительной информации, полицейские обнаружили газовый баллон, горелку, учебники по химии, медицинские препараты, гильзу, складной нож, металлическую трубку и телефон. Как отмечают специалисты, подросток умер около двух суток назад. Предварительно, трагедия случилась из-за неправильного вскрытия газового баллона. Мальчик считался пропавшим с 30 августа.

В Рязани из-за ремонта трубопроводов перекроют участок улицы Татарской

В Рязани из-за ремонта трубопроводов перекроют участок улицы Татарской. Об этом сообщила горадминистрация. Движение будет закрыто в районе домов №№ 59 и 59 корпус 1 по улице Дзержинского в сторону БЦ «Флагман» с 8:00 5 сентября до 24:00 17 сентября. Причина — аварийный ремонт участка магистральных трубопроводов. На время работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места будут огорожены. Из-за перекрытия изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы №№ 88М2 между остановками «Приобанк» и «улица Стройкова» проследуют по улицам Есенина, Спортивной, Дзержинского в прямом и обратном направлении. Водителей попросили учитывать информацию при планировании маршрута.

В Рязани стартовал прием заявлений на карту жителя во втором банке

В понедельник, 4 сентября, в рязанском Центробанке анонсировали старт приема заявлений на получение Единой цифровой карты жителя банком ВТБ. Управляющая ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова рассказала, что с 4 сентября рязанцы могут написать заявление на выдачу карты жителя в восьми офисах банка города. Основным преимуществом выпуска карты в этом банке является получение 10% кэшбека на все покупки и до 30% кэшбека у партнеров. «Карта жителя — уникальный инструмент, который позволит значительно упростить рязанцам решение повседневных финансовых задач и получение социальных услуг. Мы рады, что смогли в числе первых присоединиться к реализации такого значимого регионального проекта. К концу года мы планируем выдать порядка 30 тысяч карт жителя. ВТБ уже реализует подобные проекты в других регионах страны, поэтому у нас для этого уже есть хорошая техническая база и подготовленный персонал», — подчеркнула Прокопова. На круглом столе присутствовали также министр цифрового развития Андрей Ульянов, представитель платежной системы «Мир» Анна Лаврентьева, заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова, представители банков-эмитентов ЕЦК и оператор проекта. Они обсудили первый месяц работы, временные рамки старта выпуска карт жителей банками, организационные и технические аспекты, которые ускорят процесс подготовки к массовому запуску карт. Андрей Ульянов отметил, что проект продолжает активно развиваться и подключать все больше новых партнеров. «Сейчас у нас самая активная фаза, в которую подключаются новые партнеры со своими региональными привилегиями. Оператор продолжает вести работу и с другими банками, пытается привлечь их в проект. Надеемся, что в 2024 году количество банков будет увеличено. Также мы ведем срез статистики и смотрим, сколько подключается жителей к проекту и где чаще карту используют. Думаем, что еще предложить рязанцам. Будем активно развивать карту и для студентов. Мы хорошо вошли в систему, теперь важно сохранить этот темп и продолжать развивать проект», — добавил Ульянов. На сегодняшний день к проекту ЕЦК подключились уже пять банков: «Прио-Внешторгбанк», «ВТБ», «Россельхозбанк», «Россия» и «Промсвязьбанк». Подать заявления и получить ЕЦК можно в 27 офисах банков «ВТБ» и «Прио-Внешторгбанк».

Кулеба: путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя

Кулеба заявил, что путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя. Об этом сообщили в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти». «МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя», — говорится в сообщении.

Умер автор песен из мультфильма «Шрек»

Умер бывший вокалист группы Smash Mouth Стивен Харвелл. Об этом сообщил портал Rolling Stone. По словам менеджера коллектива Роберта Хейса, музыкант «мирно ушел» в окружении семьи и друзей в доме в Бойсе (штат Айдахо). Артист страдал от кардиомиопатии и почечной недостаточности. Последние дни он провел дома, получая паллиативное лечение. Группа Smash Mouth была создана в 1994 году. Самые известные песни коллектива — All Star и I’m a Believer. Они прозвучали в мультфильме «Шрек».

В Ростове-на-Дону трамвай сошел с рельс и врезался в жилой дом

В Ростове-на-Дону трамвай сошел с рельс и врезался в жилой дом. Об этом сообщила «Газета.ру». Авария произошла в Железнодорожном районе города. По словам очевидцев, трамвай ехал вверх, резко свернул направо, из-за чего не удержался на рельсах. По мнению автора видео, причиной ДТП стала неопытность водителя. Информации о пострадавших нет.

В Брянской области сбили украинский беспилотник

В понедельник, 4 сентября, в Брянской области сбили украинский БПЛА.

В понедельник, 4 сентября, в Брянской области сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны. «4 сентября около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Ранее стало известно, что при обстреле села в Брянской области пострадала женщина.

В Мытищах подросток на электросамокате врезался в дерево и погиб

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Мытищах подросток на электросамокате врезался в дерево и погиб. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Московской области». Отмечается, что 16-летний мальчик наехал на электросамокате на искусственную неровность. От полученных травм школьник скончался в машине скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Видео: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

Пропавший в Рязанской области Рим Маннанов найден мертвым

Пропавший в Рязанской области Рим Маннанов найден мертвым. Об этом сообщил ПСО «Мещера». Местонахождение жителя Михайлова было неизвестным с 23 августа. Подробности поисков не уточняются.

В России повысили возраст отсрочки от срочной службы в армии для IT-специалистов