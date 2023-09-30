В Соколовке вывезли кучи мусора, на которые жаловались рязанцы

Напомним, ранее жители жаловались, что больше недели в деревне Соколовка по улице Полевой не вывозят мусор.

В Соколовке вывезли мусор, который долго никто не убирал. Об этом в субботу, 30 сентября, Rzn Life сообщила местная жительница.

«Доброе утро. Хотелось выразить благодарность всем службам за такое быстрое реагирование и решение. И вам большое спасибо. Помойка убрана», — сообщила рязанка.

Напомним, ранее жители жаловались, что больше недели в деревне Соколовка по улице Полевой не вывозят мусор.