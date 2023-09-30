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В Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива
Глава партии СРЗП Сергей Миронов предложил запретить рекламу безалкогольного пива. При этом он выступил за возврат пива на стадионы «в рамках нормы» на человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава партии СРЗП Сергей Миронов предложил запретить рекламу безалкогольного пива. При этом он выступил за возврат пива на стадионы «в рамках нормы» на человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Как запрет на пиво во время футбольных матчей сочетается с масштабной пропагандой пива на телеканалах, в том числе спортивных, под видом рекламы безалкогольных марок… Это продвижение брендов, в линейке которых пиво без градуса занимает всего 2,2% рынка. Эти ролики нацелены на молодежь, призваны связать потребление хмельной продукции с позитивными эмоциями. Я не раз выступал за запрет такой рекламы», — написал Миронов.

Он высказался на тему возврата пива на стадионы. Миронов считает, что пиво на стадионах можно разрешить, чтобы повысить посещаемость и поддержать российские клубы. Он добавил, что лучше ограничивать количество на человека.