УФСИН Рязанской области прокомментировало побег заключенных в Скопинском районе

Пресс-служба УФСИН Рязанской области прокомментировала редакции РЗН. инфо побег заключенных в Скопинском районе.

Как отметили в ведомстве, 29 сентября трое осужденных покинули рабочее место на выводном объекте колонии-поселения № 4.

«В ходе проведения плановой проверки было выявлено отсутствие осужденных. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в УФСИН добавили, что по Уголовно-исполнительному кодексу РФ, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Также они могут свободно передвигаться в пределах учреждения, с разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы, могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.