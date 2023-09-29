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С начала года в Рязанской области 29 человек заболели «желтухой»

С начала 2023 года в Рязанской области гепатитом А, известным также как «желтуха», заболели 29 человек. Об этом в эфире ГТРК «Ока» сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Котова.

По ее словам, 24% заболевших — дети до 14 лет. В целом, показатель заболеваемости гепатитом, А в текущем году значительно ниже среднемноголетних уровней и аналогичного периода прошлого года более чем на 80%.

Лучшей защитой от заражения специалист назвала прививку и соблюдение правил гигиены.