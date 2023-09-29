Mash: советского актера Голубенко экстренно госпитализировали

Советского актера Валентина Голубенко экстренно госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, медики диагностировали у него дисциркуляторную энцефалопатию — прогрессирующее многоочаговое поражение головного мозга.

На данный момент артист находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ситуацию осложняют хронические заболевания.

Голубенко играл в десятках фильмах, среди них — «Мастер и Маргарита», «Кин-дза-дза!» и «Гардемарины, вперед!».