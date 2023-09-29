Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 29
23°
Сбт, 30
24°
Вск, 01
23°
ЦБ USD 97 0.5 29/09
ЦБ EUR 102.1 0.12 29/09
Нал. USD 96.56 / 98.01 29/09 10:55
Нал. EUR 102.12 / 102.75 29/09 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
2 010
Феноменально работает в поле. Эксперты анализируют секрет успеха комба...
Машина заслужила лестные отзывы, как от механизаторов,...
27 сентября 2023 16:05
1 273
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
9 078
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
13 724
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Генштаб Великобритании: оборона России оказалась крепче, чем ожидал Запад

Глава Генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин признал, что оборона Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции оказалась крепче, чем предполагали страны Запада. Об этом пишет «RT на русском» со ссылкой на газету The Times.

По словам Радакина, Западу следует изменить свои ожидания от итогов контрнаступления украинской армии.

Он добавил, что задачи Киева усложняются недостатком подготовки среди украинских мобилизованных солдат, а также неоднородностью вооружения.