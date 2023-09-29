Генштаб Великобритании: оборона России оказалась крепче, чем ожидал Запад

Глава Генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин признал, что оборона Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции оказалась крепче, чем предполагали страны Запада. Об этом пишет «RT на русском» со ссылкой на газету The Times.

По словам Радакина, Западу следует изменить свои ожидания от итогов контрнаступления украинской армии.

Он добавил, что задачи Киева усложняются недостатком подготовки среди украинских мобилизованных солдат, а также неоднородностью вооружения.