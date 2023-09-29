ФСБ России задержала крымчанина, который работал на управление разведки Украины

ФСБ России задержала жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Установлено, что крымчанин через мессенджер установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по заданию которого осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи.