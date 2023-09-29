Арина Былинко стала победителем Кубка России по лыжным гонкам

В Бутурлиновке Воронежской области 26 сентября стартовал финал Кубка России по лыжным гонкам (лыжероллеры). Об этом сообщила пресс-служба минспорта.

В соревнованиях участвуют спортсмены из 29 регионов России. Среди женщин Рязанскую область представляет инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанница СШ «Арена» Арина Былинко.

Рязанка победила в гонке с раздельного старта свободным стилем на десять километров, опередив ближайшую соперницу на 12 секунд.

На следующий день она завоевала серебряную медаль в гонке преследования классическим стилем на 15 км, уступив лидеру пять секунд.