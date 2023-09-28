ЦБ России: средняя ключевая ставка в 2024 году составит 11,5-12,5%

Центробанк России отмечает, что средняя ключевая ставка в 2024 году составит 11,5-12,5%, а инфляция останется на уровне 4%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора Департамента финансовой стабильности Елизавету Данилову.

«Наша цель остается неизменной по инфляции — это 4%. В конце 2024 года мы достигнем этой цели. И дальше будем поддерживать ее на таком уровне», — заявила Данилова.

Она отметила, что ситуация для ипотеки будет постепенно улучшаться.