В Госдуме предложили создать российскую версию игры The Sims

Депутаты Госдумы предложили создать отечественный аналог видеоигры The Sims, который будет соответствовать традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Об этом сообщает ТАСС .

Парламентарии отметили, что, по данным «Лаборатории Касперского», 90% российских детей играют в видеоигры. По мнению депутатов, они становятся важным каналом для трансляции «тех или иных ценностей и социальных установок». Наглядный пример — The Sims.

«В данной игре активно пропагандируется ЛГБТ и иные формы поведения, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Несмотря на формальное присвоение рейтинга «18+", игра пользуется популярностью у российских подростков», — отметили парламентарии.

Они утверждают, что наилучшим выходом из этой ситуации будет разработка отечественного симулятора жизни, который будет соответствовать российским традиционным духовно-нравственным ценностям. Также предполагается, что игра должна включать в себя образовательную составляющую, которая поможет получить подросткам знания, необходимые в реальной жизни. Например: