Компания «Фибратек» продемонстрировала свои рационализаторские навыки на «Фабрике процессов» в Рязани

Компания «Фибратек» продемонстрировала свои рационализаторские навыки на «Фабрике процессов» в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба Агентства развития бизнеса.

В Рязанской области подходит к завершению региональный турнир по «Фабрике процессов». В последние соревновательные дни свои навыки рационализаторов продемонстрировали сотрудники компании «Фибратек» ― участника нацпроекта «Производительность труда».

Конкурсантов оценивали эксперты регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса. «Фабрика процессов» — это имитация производства, в которой участвуют представители одной организации или сборные команды. Для них воссоздаются три рабочие смены по 20 минут. Каждый из участников получает свою роль в производственном процессе. В течение 20 минут им предлагается изготовить 10 деталей, причем потенциальный «клиент» приходит за деталью каждые две минуты. После смены команда фиксирует проблемы, разбирает недочеты и пытается найти способы оптимизировать рабочий процесс.

По итогам турнира, команда «Фибратека» показала достойный результат и зарядилась положительными эмоциями.

«У себя в компании мы активно следуем культуре бережливого производства. За годы сотрудничества с рязанским РЦК можем с уверенностью сказать, что „Фабрика процессов“ позволяет опробовать „бережливые“ инструменты на практике, убедить любого скептика в их полезности. Сегодняшний турнир позволил нам освежить знания, вспомнить и усовершенствовать „бережливые“ методы. Для новых сотрудников нашего предприятия сегодняшняя „Фабрика“ стала первой, и они не подвели команду. Мы уверены в своей победе, но и нашим соперникам желаем удачи», — рассказал генеральный директор «Фибратек» Донат Туматов.

Напомним, первый тренинг «Фабрика процессов» в Рязанской области провели в марте 2020 года. За это время принципам бережливого производства в его рамках обучились свыше 1800 сотрудников. В октябре 2023 года на базе АРБ планируется открытие «Фабрики офисных процессов».