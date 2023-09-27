Двум москвичам грозит 13 лет за сбыт наркотиков в Рязани

Двух москвичей подозревают в сбыте наркотиков на территории Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В апреле 2023 года мужчины с другими неустановленными людьми делали закладки на территории Рязани, а после через интернет продавали их потребителям.

В отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Им грозит до 13 лет колонии. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

В ближайшее время Московский районный суд Рязани рассмотрит это дело.