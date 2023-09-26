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В Рязани толпа подростков распылила перцовый баллончик перед людьми, входящими в маршрутку

В Рязани толпа подростков распылила перцовый баллончик перед людьми, входящими в маршрутку. Об этом сообщили в группе «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN».

Инцидент произошел во вторник, 26 сентября, в 19:10, на улице Сельских строителей 2. По словам автора поста, толпа подростков 13-15 лет направлялась в сторону «Магнита» и кричала нацистские лозунги.

«Пара из этих товарищей, проходя мимо подошедшего автобуса № 73 в сторону города, распылила перед нами в задние двери автобуса перцовый баллон. Мы этого не заметили, так как казалось что они собираются в него войти. Зашли с детьми, 5 лет и ребенок 1,5 года, сидящий в коляске. К моменту как двери закрылись и автобус начал движение, дети начали кричать, кашлять и задыхаться. Потом и у меня начало резать глаза, поняв в чем причина попросила остановить автобус. Сразу за поворотом водитель остановил автобус, запах дошел и до пассажиров сидящих спереди», — написала автор поста.

Рязанка отметила, что написала жалобу в полицию. К моменту их приезда, подростков уже нигде не было.

В региональном УМВД рассказали, что проводят проверку.