В Иркутской области подросток наелся мухоморов и выпал из окна

В Иркутской области девятиклассник погиб после падения из окна дома, расположенного в Ангарске. Как стало известно РЕН. ТВ, инцидент произошел 24 сентября.

«Школьник встретился со студентом второго курса техникума. У ребят с собой были мухоморы. Если друг мог себя контролировать, что подросток вывалился из окна — не исключено, что у него возникли галлюцинации», — пояснил источник телеканала.

Девятиклассник получил травму головы, переломал пальцы на правой руке. В больницу его доставили в состоянии комы.

На следующий день стало известно, что подросток скончался от полученных травм. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили пакеты с веществом растительного происхождения, а также гранулы и капсулы.