В Екатеринбурге подростки до смерти забили мужчину из-за отказа дать им сигарету

В Екатеринбурге два подростка до смерти забили мужчину из-за того, что он отказался угостить их сигаретой, сообщает telegram-канал «МРАК».

17-летнего парня и его девушку будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

История началась с фразы «Угости сигареткой!», которую молодые люди адресовали случайному прохожему. Обвиняемым показалось, что мужчина грубо им ответил отказом, после чего они жестоко избили его.

Потерпевший получил более 60 ударов и скончался.