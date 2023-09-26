Рязанский министр рассказал о неготовности к отопительному сезону

Рязанская область пока не готова к отопительному сезону. Во вторник, 26 сентября, на заседании регионального правительства министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост представил статистику подготовки муниципальных образований.

Так, на 1 сентября регион был готов всего на 55,6%, Рязань — на 83,8%. Однако к 1 октября министр регионального ТЭК и ЖКХ пообещал, что процент готовности возрастет до 80.

«В прошлом году в то время было готово 25 из 29 муниципальных образований к отопительному сезону. По текущей ситуации есть вопросы, так как паспорта получили только 20 образований, которые нужно регулировать еще по девяти муниципальным образованиям», — отметил Уворвихвост.

Также министр отметил, что итоговый срок получения паспортов — 15 ноября 2023 года.

Павел Малков попросил на следующей неделе собрать совещание по подготовке к отопительному сезону и предоставить актуальную информацию.