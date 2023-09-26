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Песков: все больше удается нейтрализовать вражеские беспилотники

Все больше удается нейтрализовать вражеские беспилотники, наносящие удары по объектам гражданской инфраструктуры, и минимизировать последствия от их атак, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы видим, что практика нанесения ударов беспилотниками продолжается. Опять же в данном случае все больше и больше этих беспилотников удается нейтрализовывать. Принимать и минимизировать», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, российские военные докладывают о том, что у них получается уничтожать подавляющее число беспилотников ВСУ.