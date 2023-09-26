Лавров назвал хамским заявление главы МИД Финляндии о том, что россияне должны «платить» за происходящее на Украине

Сергей Лавров назвал хамским заявление главы МИД Финляндии о том, что россияне должны «платить цену» за происходящее на Украине. Об этом сообщает telegram-канал «Топор».

"Она высказалась напрямую, для чего эти санкции вводятся, чтобы сделать больно простым людям, и сказала, что за ведение войны нужно платить цену народу российскому. Она хочет, чтобы народ поднялся против собственного правительства. Заявление абсолютно хамское", — отметил глава российского МИД.

По его словам, Финляндия быстро растоптала свой нейтральный статус, репутацию и влилась в антироссийский проект США.