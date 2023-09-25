Жена украинского лидера Елена Зеленская не уверена в участии мужа в президентских выборах в 2024 году

Жена президента Украины Елена Зеленская сомневается в том, что ее муж будет принимать участие в выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на CBS.

Первая леди Украины заявила, что в 2019 году она не полностью поддержала решение супруга участвовать в президентских выборах. Однако если ее муж решит принять участие в предстоящих выбора в случае, если они состоятся, но она не будет против. Также Зеленская отметила, что это выдвижение на выборы будет зависеть от того, нужен ли он народу Украины.

Выборы президента Украины должны пройти в 2024 году, но во время военного положения они запрещены. Однако такая возможность может появиться, если парламент поддержит изменения в законодательстве.