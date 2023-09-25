В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в Рязанской области зарегистрировали 8356 случаев заболеваний. Показатель заболеваемости составил 77 случаев на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 25%. Наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.

Отмечается, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа, в рамках которой вакцинацией охвачено 23,5% взрослых от числа запланированных и 39,9% детей. Охват населения области составил 16,4%.