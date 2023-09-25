В Челябинской области задержали бойца ММА, подозреваемого в убийстве участника СВО
В Челябинской области задержали бойца ММА, подозреваемого в убийстве участника СВО. Об этом сообщили «
Инцидент произошел 16 сентября в поселке Новокаолиновый. У сотрудника ЧВК «Вагнер» случился конфликт с пьяным бойцом MMA. Во время драки солдата ударили в горло, он упал и ударился затылком об тротуар.
По факту случившегося возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мужчину заключили под стражу.
Следователи продолжают выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Отмечается, что расследование уголовного дела поставлено на контроль председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.