В Белгородской области пострадали две женщины во время обстрела ВСУ

ВСУ утром 25 сентября обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки у одной женщины зафиксировали легкую контузию, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Им оказали медпомощь на месте, госпитализации не потребовалось.

Кроме этого, одна постройка полностью разрушена в результате прямого попадания снаряда. Также повреждены окна, кровля и забор дома.