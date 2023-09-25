В Белгородской области пострадали две женщины во время обстрела ВСУ
ВСУ утром 25 сентября обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате атаки у одной женщины зафиксировали легкую контузию, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Им оказали медпомощь на месте, госпитализации не потребовалось.
Кроме этого, одна постройка полностью разрушена в результате прямого попадания снаряда. Также повреждены окна, кровля и забор дома.