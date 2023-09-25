Матвиенко поддержала строительство моста-дублера через Оку

В понедельник, 25 сентября, Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации поддержала строительство моста-дублера через Оку и другие проекты Рязанской области.

На «Часе субъекта» Павел Малков еще раз рассказал об экономике, сельском хозяйстве, строительстве и здравоохранении региона. Он акцентировал внимание сенаторов на важном объекте для области — строительстве моста-дублера через Оку. Председатель Совета Федерации призвала коллег поддержать строительство моста-дублера, отметив, что это поручение президента.

Павел Малков ознакомил с выставкой представителей Совета Федерации и гостей с шестью сферами развития Рязанской области. Тематические блоки связаны с Есениным — «Рязань для души» (культура и туризм), Павловым — «Рязань для жизни» (здравоохранение и социальная политика), Скобелевым — «Рязань для защиты» (обороноспособность и ОПК), Уткиным — «Рязань для развития» (промышленность), Костычевым — «Рязань для каждого» (агропромышленный комплекс) и Циолковским — «Рязань для будущего» (наука, образование, инновации).

Посетителям рассказали о народных художественных промыслах, открытии главного лечебного корпуса областного клинического онкологического диспансера, развитии первичного звена здравоохранения, о структуре оборонно-промышленного комплекса и Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище имени генерала армии Маргелова, об ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина». А также представил экспонаты михайловского кружева, скопинской керамики, кадомского вениза, шиловской лозы и сборников сочинений Есенина, выставочные образцы предприятий «Государственного рязанского приборного завода», «ЭРЫ», «Русской кожи», «Технониколя» и других.

Павел Малков отметил, что в Совете Федерации слышат о просьбах нашего региона и идут нам навстречу. Все проекты, о которых мы рассказали и показали, внесены в постановление и будут реализованы.

«Единственный мост через Оку — наболевшая тема для рязанцев. Через пять-семь лет мост просто рухнет, тогда это будет самая крупная логистическая катастрофа. Поэтому однозначно нужно строить дублер и переходить к ремонту. Проекты, которые поддержал Совет Федерации, станут на контроль, будут обсуждаться и реализовываться», — отметил Малков.

Аркадий Фомин добавил, что за прошлую четырехлетку было сделано достаточно много со стороны Рязанской области.

«Например, ремонт моста на Лыбедском бульваре. Благодаря ему мы расширили транспортную центральную артерию и дали старт благоустройству пешеходному маршруту. И сегодня в проекте постановления — строительство школ, поликлиники в Дашково-Песочни и многое другое. Я уверен, что совместно с СФ мы все воплотим», — завершил Фомин.