Известия: Великобритания обучила около тысячи украинских солдат разминированию

Великобритания обучила около тысячи украинских солдат разминированию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на официальный сайт правительства страны.

Отмечается, что курс включает в себя краткий обзор угроз, планирование операции по разминированию, а также практические уроки, как расчищать обширные участки земли, системы траншей, бункеры и гражданские здания.

Солдаты используют металлодетекторы и комплекты для разминирования личного состава, их учат, как адаптировать имеющееся у них на передовой оборудование.

Большая часть тренировок проходит в Польше на специальных территориях, имитирующие условия передовой.

В общей сложности Британия обучила свыше 23,5 тысячи украинских военнослужащих с начала 2022 года.