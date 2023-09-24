В Рязанской области 25 сентября ожидается дождь и до +22 градусов
В Рязанской области в понедельник, 25 сентября, днем и ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 25 сентября, днем и ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно с прояснениями. Ветер южный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы достигнут 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит 8, 13 градусов, днем 17, 22 градуса тепла.