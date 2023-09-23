В Рязани приостановили тендер на благоустройство Лыбедского бульвара

В Рязани приостановлен тендер на поиск подрядчика для благоустройства Лыбедского бульвара. Это произошло из-за жалобы, направленной в Федеральную антимонопольную службу.

В Рязани приостановлен тендер на поиск подрядчика для благоустройства Лыбедского бульвара. Это произошло из-за жалобы, направленной в Федеральную антимонопольную службу.

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В УФАС поступила жалоба от ООО «ЭКОДОМ». Претензия находится на рассмотрении.

Закупка на сумму около 412 млн рублей для нового этапа благоустройства Лыбедского бульвара была объявлена 4 сентября.