В Москве хореографа детского театра заподозрили в надругательстве над учениками

По данным столичного ГСУ СК, в отношении 23-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

В Москве задержали хореографа детского музыкально-театрального центра. Он подозревается в развращении малолетних учеников. По данным столичного ГСУ СК, в отношении 23-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

Молодой человек подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних.

По версии следователей, педагог работал хореографом в детском музыкально-театральном центре, где в период с февраля по сентябрь 2023 года он систематически совращал своих учеников. В полицию обратились родители детей.

Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.