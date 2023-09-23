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В Москве хореографа детского театра заподозрили в надругательстве над учениками
По данным столичного ГСУ СК, в отношении 23-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

В Москве задержали хореографа детского музыкально-театрального центра. Он подозревается в развращении малолетних учеников. По данным столичного ГСУ СК, в отношении 23-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

Молодой человек подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних.

По версии следователей, педагог работал хореографом в детском музыкально-театральном центре, где в период с февраля по сентябрь 2023 года он систематически совращал своих учеников. В полицию обратились родители детей.

Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.