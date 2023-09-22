В Севастополе ракета ВСУ попала в штаб Черноморского флота
ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает Mash со ссылкой на губернатор Михаил Развожаев.
Осколок ракеты упал около театра Луначарского.
Информации о пострадавших пока нет.
Губернатор попросил жителей не выкладывать в интернет фото и видео с места ЧП, чтобы не помогать ВСУ корректировать ракетные удары и налеты беспилотников.
Также Развожаев предупредил о второй возможной атаке. В связи с этим он попросил людей не выходить из домов и не приезжать в центр города.