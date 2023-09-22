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В БСМП приняли первый вертолет санавиации для транспортировки рязанца в московскую клинику

В четверг, 21 сентября, на площадке больницы скорой медицинской помощи впервые приземлился вертолет санитарной авиации для транспортировки рязанца в московскую клинику. Об этом сообщается в официальной группе медучреждения «ВКонтакте».

Как отметил главный врач по медчасти Александр Копейкин, в больницу обратилась служба Федерального центра медицины катастроф Москвы с просьбой предоставить авиационную площадку для посадки санитарного вертолета, который должен эвакуировать пациента из Рязанского кардиологического диспансера.

Вертолетная площадка есть и в ОКБ, но БСМП намного ближе к кардиодиспансеру, с точки зрения скорости оказания помощи больному было принято решение воспользоваться именно этой базой.

Буквально через 15 минут после посадки пациента доставили машиной скорой помощи из кардиодиспансера и загрузили в вертолет.

Как рассказал пилот, дорога до московской клиники займет примерно час.