Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
25°
Сбт, 23
25°
Вск, 24
25°
ЦБ USD 96.08 -0.54 22/09
ЦБ EUR 102.36 -1.01 22/09
Нал. USD 95.8 / 96.8 22/09 11:45
Нал. EUR 101.65 / 102.52 22/09 10:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
4 662
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
9 241
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
10 883
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
14 355
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
РЗН. инфо опубликовал спецпроект о Борках
В спецпроекте впервые опубликованы планы развития города и застройки его центральной части советского периода.

РЗН.инфо опубликовал спецпроект «Рязанские Борки». В нем рассказывается, как «появился, развивался и на что претендует самый недооцененный район города». В спецпроекте впервые опубликованы планы развития города и застройки его центральной части советского периода.

Так, к примеру, Генплан в 1953 году предусматривал, что Борки перестают развиваться как промышленная окраина. Планировалось, что Борки станут новым жилым районом. На схеме «Рязань» видно парк с овальным стадионом на берегу Борковского затона, три новых квартала практически на месте шпалозавода, еще одна зеленая зона между ними и Трубежем. В объезд же Борок идет в направлении будущего Канищева дорога, напоминающая нынешнюю Северную окружную, проложенную в 1984—1986 годах.

Сам спецпроект поделен на 13 глав, в которых говорится об истории возникновения Борок, чем занимались первые борковчане, как росли Борки при царской России и где работали жители в советское время.

«В советское время Борки вначале были пригородным селом. Однако там развивались промышленность — шпалозавод, цех кроватной фабрики, а с ними и сфера услуг: в газете „Рабочий клич“ объявления давали местные ломовые извозчики, развозившие мешки, тюки и ящики из грузового порта», — говорится в спецпроекте. В нем также рассказывается, как оказался разрушен храм, про первые попытки газификации.

Автор Владимир Фролов анализирует, почему Борки оказались никому не нужными — ни власти, ни самим жителям, и как сделать так, чтобы поселок получил вторую жизнь.

«Древнее наследие острова между двумя рукавами Оки обещает обернуться большим будущим в рамках современного города — в случае его обустройства по всем нормам градостроительства и экологии XXI века. Сохранив прелесть близости к природе, Борки могут стать микрорайоном, комфортным для жилья и отдыха, а остальные рязанцы и туристы — получить новое комфортное и современное место отдыха», — считают авторы спецпроекта.

Спецпроект «Рязанские Борки» проиллюстрирован фотографиями из государственных архивов и снимками из личных коллекций рязанцев. Свои комментарии о Борках и окрестностях поселка оставили историки и краеведы.