РЗН. инфо опубликовал спецпроект о Борках

В спецпроекте впервые опубликованы планы развития города и застройки его центральной части советского периода.

РЗН.инфо опубликовал спецпроект «Рязанские Борки». В нем рассказывается, как «появился, развивался и на что претендует самый недооцененный район города». В спецпроекте впервые опубликованы планы развития города и застройки его центральной части советского периода.

Так, к примеру, Генплан в 1953 году предусматривал, что Борки перестают развиваться как промышленная окраина. Планировалось, что Борки станут новым жилым районом. На схеме «Рязань» видно парк с овальным стадионом на берегу Борковского затона, три новых квартала практически на месте шпалозавода, еще одна зеленая зона между ними и Трубежем. В объезд же Борок идет в направлении будущего Канищева дорога, напоминающая нынешнюю Северную окружную, проложенную в 1984—1986 годах.

Сам спецпроект поделен на 13 глав, в которых говорится об истории возникновения Борок, чем занимались первые борковчане, как росли Борки при царской России и где работали жители в советское время.

«В советское время Борки вначале были пригородным селом. Однако там развивались промышленность — шпалозавод, цех кроватной фабрики, а с ними и сфера услуг: в газете „Рабочий клич“ объявления давали местные ломовые извозчики, развозившие мешки, тюки и ящики из грузового порта», — говорится в спецпроекте. В нем также рассказывается, как оказался разрушен храм, про первые попытки газификации.

Автор Владимир Фролов анализирует, почему Борки оказались никому не нужными — ни власти, ни самим жителям, и как сделать так, чтобы поселок получил вторую жизнь.

«Древнее наследие острова между двумя рукавами Оки обещает обернуться большим будущим в рамках современного города — в случае его обустройства по всем нормам градостроительства и экологии XXI века. Сохранив прелесть близости к природе, Борки могут стать микрорайоном, комфортным для жилья и отдыха, а остальные рязанцы и туристы — получить новое комфортное и современное место отдыха», — считают авторы спецпроекта.

Спецпроект «Рязанские Борки» проиллюстрирован фотографиями из государственных архивов и снимками из личных коллекций рязанцев. Свои комментарии о Борках и окрестностях поселка оставили историки и краеведы.