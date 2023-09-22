«МегаФон» запустил 4G в рязанском ЖК «Северный»

«МегаФон» запустил связь 4G в ЖК «Северный» — одном из самых быстроразвивающихся микрорайонов города. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Оператор построил и запустил новые базовые станции в технологиях 2G и LTE. Качество покрытия инженеры оператора улучшили за счет использования среднего диапазона, который обладает высокими скоростными характеристиками и обеспечивает проходимость сотового сигнала через плотную застройку. Кроме того, был использован высокий диапазон для работы технологии LTE Advanced, позволяющей абонентам выходить в интернет на самых высоких скоростях.

Теперь независимо от уровня нагрузок в каждой квартире новых 26-этажных домов пользователи могут смотреть видео, играть в онлайн-игры и отправлять сообщения в мессенджерах на максимальных скоростях. Тем более, что популярность сервисов для обмена сообщениями в этом году в Рязанской области выросла почти в шесть раз.

«Город активно прирастает новыми микрорайонами. В квартирах становится все больше цифровых помощников, поэтому потребность в интернет-связи постоянно растет. Мы „прокачали“ наше оборудование, чтобы даже на верхних этажах жители могли пользоваться современными технологиями. Кроме того, скоростная мобильная связь востребована во время состязаний в Академии тенниса и во Дворце спорта. Уверена, что теперь онлайн-трансляции спортивных рекордов еще больше мотивируют юных спортсменов и будут служить примером здорового образа жизни для всех жителей», — говорит директор «МегаФона» в Рязанской области Ольга Лукина.

Модернизация оборудования также позволила расширить применение VoLTE. Технология обеспечивает мгновенное соединение и четкий звук во время разговора. Важным преимуществом является возможность одновременно говорить по телефону и пользоваться интернетом на высоких скоростях.