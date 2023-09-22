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Hill: с похолоданием ситуация на поле боя изменится в пользу России

Обозреватель Hill Брэд Дресс заявил, что с осенним похолоданием ситуация в военном конфликте между Россией и Украиной изменится в пользу первой. Об этом пишет «Российская газета».

Журналист отмечает, что затяжные дожди и низкие температуры осложнят боевые действия и снизят темп.

Также он привел мнение европейского эксперта Матье Булега, который предполагает, что если украинцам в ближайшее время не удастся добиться поставленных целей, то инициативой завладеет российская армия.

«Это положит конец ответственности Украины, и мяч окажется на стороне России», — добавил аналитик.