Жительница Рязани отсудила у торгового центра компенсацию за выбитые окна в квартире

Советский районный суд Рязани рассмотрел гражданское дело по заявлению местной жительницы к ООО «МЕТАКОМ» о возмещении ущерба и компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 11 июля 2022 года сорвало часть кровли со здания торгового центра и были разбиты две оконные секции в квартире рязанки. В этот период шел сильный дождь, в окна проникала влага, повредив пол, стены, подоконники.

Согласно техническому заключению специалиста стоимость ремонтных работ составила 1 011 596 рублей.

Происшествие сказалось на здоровье женщины. Она оценила компенсацию морального вреда на 200 000 рублей.

Ответчику дважды направлялись претензии о добровольном возмещении ущерба. Письменный ответ так и не поступил.

Суд счел требования женщины обоснованными и удовлетворил частично.

Решение не вступило в законную силу.