В Санкт-Петербурге двое мужчин, угрожая ножом, надругались над десятилетним мальчиком

В Санкт-Петербурге двое мужчин, угрожая ножом, надругались над десятилетним мальчиком. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 13 сентября. В полицию обратилась мать пострадавшего ребенка.

«Двое неизвестных мужчин, применив физическую силу и угрожая предметом, похожим на нож, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летнего школьника», — рассказал собеседник РЕН ТВ.

Уже задержан один из преступников. Им оказался 30-летний гражданин Таджикистана.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.