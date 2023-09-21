В Рязанской области сгорели хозпостройки на площади 400 квадратных метров

В среду, 20 сентября, в городе Кораблино сгорели хозпостройки на улице Пушкина. На место выехали три пожарные машины.

Как сообщил начальник пожарной части № 27 по охране города Кораблино Дмитрий Неклюдов, скорее всего, пожар начался со стены одного из брошенных сараев, которая загорелась от мусора, складируемого рядом и внутри. Огонь распространился на строения, используемые для хранения жителями мелкого транспорта и вещей.

Охваченная огнем площадь составила 400 квадратных метров.

Причину пожара устанавливают.