В Рязани начали ликвидировать кладки непарного шелкопряда

В Рязани начали ликвидировать кладки непарного шелкопряда. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В четверг, 21 сентября, на территории Скорбященского кладбища сотрудники отдела природопользования и экологии управления благоустройства города вместе с преподавателями и студентами Рязанского автотранспортного техникума имени Живаго при поддержке МБУ «Ритуал» начали ликвидировать кладки непарного шелкопряда.

Мероприятия осуществлялась методом механической зачистки и обработки вазелиновым маслом.

Отмечается, что следующая обработка пройдет 26 сентября в ЦПКиО при участии студент РГУ имени Есенина.