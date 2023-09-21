В России с 1 октября введут гибкие пошлины на некоторые товары

В России с 1 октября введут гибкие пошлины на некоторые товары. Об этом пишет ТАСС.

С 1 октября в России вводятся гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля.

Размер пошлины составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой, а для удобрений ее размер может повышаться до 10%.

Отмечается, что мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка.