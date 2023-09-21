В России цена на картошку снизилась на 30%

В России заметили резкий спад цен на картошку. Об этом пишет «Газета.Ru».

Уменьшение цен связано с высоким урожаем и проблемами с хранением овощей. Сейчас картошка стоит почти на 30% дешевле, чем месяц назад.

Издание сообщает, что аграрии продают ритейлерам картошку нового урожая по 19 рублей за килограмм, тогда как год назад это делали за 36 рублей.

Отмечается, что продлятся такие скидки не долго. Эксперты прогнозируют, что в октябре, к концу уборки урожая, цены снова поднимутся.