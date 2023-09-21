Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
23°
Птн, 22
26°
Сбт, 23
25°
ЦБ USD 96.62 0.4 21/09
ЦБ EUR 103.37 0.45 21/09
Нал. USD 95.81 / 97.1 21/09 10:30
Нал. EUR 101.61 / 103.1 21/09 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
3 849
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
8 485
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
10 207
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
13 658
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В России цена на картошку снизилась на 30%

В России заметили резкий спад цен на картошку. Об этом пишет «Газета.Ru».

Уменьшение цен связано с высоким урожаем и проблемами с хранением овощей. Сейчас картошка стоит почти на 30% дешевле, чем месяц назад.

Издание сообщает, что аграрии продают ритейлерам картошку нового урожая по 19 рублей за килограмм, тогда как год назад это делали за 36 рублей.

Отмечается, что продлятся такие скидки не долго. Эксперты прогнозируют, что в октябре, к концу уборки урожая, цены снова поднимутся.