Рязанские спасатели помогли потерявшемуся на водоеме рыбаку

Рязанские спасатели помогли потерявшемуся на водоеме рыбаку. Об этом сообщили в группе «МСО РязГМУ Salus».

Инцидент произошел в среду, 20 сентября, на озере Великое. После четырех часов спасатели нашли рыбака.

Отмечается, что поиски осложнились мелким, сильно заболоченным озером и дождем. Поэтому после обнаружения мужчины добровольцам пришлось сцепить две лодки и в таком положении двигаться к штабу. Из-за того, что озеро было совсем мелким, лодки местами пришлось выволакивать на руках.

Всего спасатели прошли 12 километров по озеру.