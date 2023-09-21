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Под Петербургом нашли завернутый в ковер труп мужчины

В Ленинградской области 20 сентября недалеко от Комбикормового завода в Гатчинском районе нашли труп мужчины, завернутый в ковер. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Через два часа после обнаружения трупа правоохранители арестовали предполагаемого убийцу — 51 летнего мужчину.

Выяснилось, что в конце марта приятели распивали спиртное. В один момент между ними произошла ссора. Один другому нанес не менее пяти ударов ножом в живот, после чего завернул тело в ковер и вынес из дома, бросив в двадцати метрах.

Известно, что подозреваемого неоднократно судили за кражу и грабеж.