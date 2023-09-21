На пяти улицах Рязани 22 сентября отключат холодную воду

На пяти улицах Рязани 22 сентября отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт мэрии.

В пятницу, 22 сентября, с 9:30 до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам: