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На пяти улицах Рязани 22 сентября отключат холодную воду

На пяти улицах Рязани 22 сентября отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт мэрии.

В пятницу, 22 сентября, с 9:30 до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

  • улица 2-я Железнодорожная, дома № 12;
  • улица Семена Середы, дома № 11, № 14 (детский сад № 109), № 17, № 21, № 23/27, № 28/29, № 10 (офисное здание);
  • улица Типанова, дома № 13, № 15, № 16 корпус 1, № 16, № 17, № 20, № 21, № 22;
  • улица Шевченко, дома № 10/23, № 11, № 21/25, № 3, № 7;
  • улица Первомайский проспект, дома № 27-б (СИЗО).