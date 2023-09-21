На пяти улицах Рязани 22 сентября отключат холодную воду
На пяти улицах Рязани 22 сентября отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт мэрии.
В пятницу, 22 сентября, с 9:30 до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- улица 2-я Железнодорожная, дома № 12;
- улица Семена Середы, дома № 11, № 14 (детский сад № 109), № 17, № 21, № 23/27, № 28/29, № 10 (офисное здание);
- улица Типанова, дома № 13, № 15, № 16 корпус 1, № 16, № 17, № 20, № 21, № 22;
- улица Шевченко, дома № 10/23, № 11, № 21/25, № 3, № 7;
- улица Первомайский проспект, дома № 27-б (СИЗО).