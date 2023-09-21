Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 600 боевиков

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на Минобороны страны.

Отмечается, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.

На Запорожском направлении уничтожено около 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley».

На Донецком — потери противника составили свыше 300 боевиков убитыми и ранеными.

Кроме того, поражены установки М109 «Paladin» и «Гвоздика», боевая машина РСЗО «Ураган», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Средствами ПВО сбиты 5 крылатых ракет «Storm Shadow», четыре снаряда HIMARS, а также уничтожены 75 БПЛА.