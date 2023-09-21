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Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 600 боевиков

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны страны.

Отмечается, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.

На Запорожском направлении уничтожено около 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley».

На Донецком — потери противника составили свыше 300 боевиков убитыми и ранеными.

Кроме того, поражены установки М109 «Paladin» и «Гвоздика», боевая машина РСЗО «Ураган», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Средствами ПВО сбиты 5 крылатых ракет «Storm Shadow», четыре снаряда HIMARS, а также уничтожены 75 БПЛА.