Компанию «Капитал — строитель жилья» наградили за благоустройство территории памятника адмиралу Павлу Нахимову

Компанию «Капитал — строитель жилья», которая продолжила тротуар у памятника адмиралу Павлу Нахимову, наградили благодарственной грамотой от администрации города.

«Памятник адмиралу Нахимову Павлу Степановичу был установлен не случайно. Прославленный флотоводец и герой Крымской войны внес неоценимый вклад в историю нашего государства, и такие подвиги не должны быть забыты, и взрослыми и юными жителями нашей большой страны. Памятник установлен так, будто герой „защищает“ город и встречает каждого посетителя, что очень символично», — отметили в компании.

Во время его торжественного открытия рязанцам показали шоу и демонстрацию марша от школьников.

Отмечается, что «Капитал — строитель жилья» принимает активное участие в благотворительных акциях, таких как: восстановление скверов, парков, строительство дорог и пешеходных аллей.