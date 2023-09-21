Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
24°
Птн, 22
26°
Сбт, 23
25°
ЦБ USD 96.08 -0.54 22/09
ЦБ EUR 102.36 -1.01 22/09
Нал. USD 95.11 / 96.75 21/09 16:15
Нал. EUR 101.21 / 102.71 21/09 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
4 135
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
8 744
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
10 439
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
13 898
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Компанию «Капитал — строитель жилья» наградили за благоустройство территории памятника адмиралу Павлу Нахимову

Компанию «Капитал — строитель жилья», которая продолжила тротуар у памятника адмиралу Павлу Нахимову, наградили благодарственной грамотой от администрации города.

«Памятник адмиралу Нахимову Павлу Степановичу был установлен не случайно. Прославленный флотоводец и герой Крымской войны внес неоценимый вклад в историю нашего государства, и такие подвиги не должны быть забыты, и взрослыми и юными жителями нашей большой страны. Памятник установлен так, будто герой „защищает“ город и встречает каждого посетителя, что очень символично», — отметили в компании.

Во время его торжественного открытия рязанцам показали шоу и демонстрацию марша от школьников.

Отмечается, что «Капитал — строитель жилья» принимает активное участие в благотворительных акциях, таких как: восстановление скверов, парков, строительство дорог и пешеходных аллей.