Из воинской части в Белгородской области сбежал мобилизованный с АК-74

Мобилизованный с автоматом самовольно покинул воинскую часть в Белгородской области. Сейчас его разыскивают сразу в нескольких регионах. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, днем 20 сентября из части в районе поселка Уразово самовольно ушел младший сержант Александр А., которого мобилизовали в Курской области осенью прошлого года. С собой он взял АК-74 и четыре магазина со 120 патронами.

Где сейчас находится военнослужащий — неизвестно.

По предварительной информации, он мог уехать из части на автомобиле УАЗ.