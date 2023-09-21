Для рязанцев проведут бесплатное обучение в сферах IT и бизнеса

Рязанские государственные и муниципальные учреждения могут принять участие в бесплатном вебинаре о работе российских платформ для видеосовещаний. Эксперты МТС расскажут о том, что разработана видеоплатформа для онлайн-встреч, вебинаров, виртуальных мероприятий, совместной работы и смешанного обучения. Ее рабочие серверы находятся в России, сервис соответствует ФЗ № 152 и не уступает западным аналогам. Вебинар пройдет 22 сентября в 13.00.Для участия необходима регистрация по ссылке ryazan.mts.ru/business/mts-pro-biznes/Расписание дальнейших вебинаров на сентябрь 2023 года:26 сентября 10:00 — вебинар «Удаленный контроль объектов промышленности на основе технологий интернета вещей».26 сентября 13:00 — вебинар «Как развернуть в IT-компании популярную российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий».28 сентября 10:00 — вебинар «Эффективное земледелие с помощью точных координат».

22 сентября эксперты МТС на бесплатном вебинаре расскажут, как российские государственные органы используют в своей работе формат удаленных оперативных совещаний на видеоплатформах. Специалисту доведут принципы их работы и требования Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ при их использовании.

Для госорганов разработана российская экосистема сервисов для онлайн-встреч, вебинаров, виртуальных мероприятий, совместной работы и смешанного обучения. Платформа делает коммуникацию с сотрудниками, клиентами и партнёрами быстрее, выгоднее и проще. Все серверы находятся в России, сервис соответствует ФЗ № 152 и не уступает западным аналогам.

Эксперты вебинара МТС поделятся инструментами, которые помогут взаимодействовать дистанционно без потери качества, интегрироваться с системами дистанционного обучения (СДО) по API, и гарантируют удобное администрирование, автоматический сбор статистики. С платформой коммуникаций можно проводить мероприятия с меньшими организационными издержками, создавать онлайн-курсы из записей вебинаров в несколько кликов.

«В быстроменяющемся мире очень важно следить за трендами и требованиями закона. Эксперты МТС регулярно обновляют базу знаний, подкрепляя конкретными примерами из практики, которые обязательно сопровождаются анализом вложений, результата и итоговым показателем эффективности. Подобные бесплатные вебинары полезны и уникальны тем, что все они посвящены адаптации цифровых технологий и полезности внедрения экосистем, от чего всегда выигрывают компании и организации», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Вебинар пройдет 22 сентября в 13:00. Зарегистрироваться можно по ссылке .

Расписание вебинаров на сентябрь 2023 года:

26 сентября 10:00 — Удаленный контроль объектов промышленности на основе технологий интернета вещей.26 сентября 13:00 — Как развернуть в IT-компании популярную российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий.28 сентября 10:00 — Эффективное земледелие с помощью точных координат.

Возрастное ограничение: 18+

Фото МТС