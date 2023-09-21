Бывшего вице-губернатора Игоря Грекова оставили в СИЗО

Советский районный суд продлил содержание под стражей бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову. Об этом сообщил корреспондент РЗН. инфо из зала суда.

В начале заседания судья задавал вопросы Грекову и просил озвучить свои госнаграды. На это чиновник отказался говорить в рамках открытого заседания.

После опроса, по ходатайству прокуратуры, Советский суд закрыл заседание, так как озвученные сведения имеют статус тайны следствия и могут негативно отразиться на ходе расследования.

Следствие просило продлить содержание в СИЗО. Судья удовлетворил прошение и оставил Игоря Грекова под стражей на три месяца, до 22 декабря.

Напомним, что Игоря Грекова и экс-сенатора от Рязанской области Ирину Петину обвиняют в получении взяток в особо крупном размере по двум эпизодам. Ирину Петину оставили под стражей до 22 декабря.