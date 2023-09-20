Рязанский суд продлил содержание в СИЗО для экс-сенатора Ирины Петиной

Советский районный суд оставил экс-сенатора и бывшего замминистра здравоохранения региона Ирину Петину в СИЗО до 22 декабря. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо из зала суда.

Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры. По мнению следствия, разглашенные сведения могут отразиться на ходе расследования. Адвокат Петиной и сама обвиняемая выступили за присутствие журналистов.

Прокуратура просила продлить содержание в СИЗО. Судья удовлетворила и оставила Ирину Петину в СИЗО на срок три месяца, до 22 декабря.

Напомним, 11 июля в рамках расследования дела суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу Ирины Петиной. Ее, так же как и Грекова, обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.